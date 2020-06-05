ЦВК призначила вибори на окрузі померлого депутата Давиденка

Центральна виборча комісія призначила вибори народного депутата у 208-му окрузі Чернігівської області на неділю, 25 жовтня, повідомляє Hromadske.

Таке рішення ЦВК ухвалила під час свого засідання 5 червня, повідомляє громадська мережа «Опора».

Комісія отримала засвідчену копію свідоцтва про смерть народного депутата 9 скликання Валерія Давиденка.

Голова ЦВК Олег Діденко повідомив, що вибори на цьому окрузі вирішили провести одночасно з місцевими

Нагадаємо, народного депутата від групи «Довіра» Валерія Давиденка знайшли мертвим зі смертельним вогнепальним пораненням голови 23 травня у власному офісі, в туалеті. Поліція порушила кримінальну справу за статтею «умисне вбивство». Наразі основна версія — самогубство.

Народний депутат від групи «Довіра» у Верховній Раді Сергій Шахов у коментарі hromadske зазначив, що його колегу Валерія Давиденка, як він вважає, вбили, а версію з самогубством відкидає.