У Винниках запрацювала амбулаторія сімейної медицини

У четвер, 4 червня, у Винниках, на вул. Винна Гора, 30, запрацювала амбулаторія сімейної медицини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо, торік мерія Львова викупила приміщення 1-го поверху житлового будинку на вул. Винна Гора, 30 у Винниках та облаштували там амбулаторію сімейної медицини.

Зараз 16 тисяч мешканців Винник обслуговуються у 2-му поліклінічному відділенні 6-ї міської поліклініки Львова, що на вул. Галицькій, 15. Нова амбулаторія 2-го поліклінічного відділення є у складі 6-ї міської поліклініки.

Як зауважив головний лікар 6-ї міської поліклініки Львова Роман Вереснюк, в амбулаторії можна отримати консультації, пройти обстеження, здати аналізи, отримати медикаментозне лікування, ін’єкції та інгаляції тощо. Реєстратура, хол, кабінети сімейних лікарів, маніпуляційний кабінет, кабінет щеплень – все це розміщено на 1-му поверсі житлового будинку.

«Прийом здійснюватимуть 4 лікарі загальної практики сімейної медицини, з якими зможуть підписати декларації не лише мешканці міста Винники, а й жителі навколишніх сіл. Допомагатимуть лікарям 4 медичні сестри, маніпуляційна медична сестра, реєстратори, молодший медичний персонал. Район обслуговування розрахований на 7 тисяч населення. В амбулаторії пацієнти зможуть отримати консультацію сімейного лікаря, зробити кардіограму, щеплення, аналізи на цукор, ВІЛ-інфекцію, гепатити В, С, визначити гостроту зору, пройти необхідні маніпуляції», – зазначив Роман Вереснюк.

Загальна площа амбулаторії становить 126,8 кв. м. Для відкриття амбулаторії використано кошти міського бюджету на суму 260 млн грн. Капітальний ремонт приміщення амбулаторії й оснащення медичним та комп’ютерним обладнанням провели за кошти КНП «6-а міська поліклініка м. Львова». Загалом кошторис склав близько 600 тис грн.

Фото: ЛМР