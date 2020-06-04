ОСТАННІ НОВИНИ

У Винниках запрацювала амбулаторія сімейної медицини

Вероніка Рой

|

У четвер, 4 червня, у Винниках, на вул. Винна Гора, 30, запрацювала амбулаторія сімейної медицини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, торік мерія Львова викупила приміщення 1-го поверху житлового будинку на вул. Винна Гора, 30 у Винниках та облаштували там амбулаторію сімейної медицини.

Зараз 16 тисяч мешканців Винник обслуговуються у 2-му поліклінічному відділенні 6-ї міської поліклініки Львова, що на вул. Галицькій, 15. Нова амбулаторія 2-го поліклінічного відділення є у складі 6-ї міської поліклініки.

Як зауважив головний лікар 6-ї міської поліклініки Львова Роман Вереснюк, в амбулаторії можна отримати консультації, пройти обстеження, здати аналізи, отримати медикаментозне лікування, ін’єкції та інгаляції тощо. Реєстратура, хол, кабінети сімейних лікарів, маніпуляційний кабінет, кабінет щеплень – все це розміщено на 1-му поверсі житлового будинку.

«Прийом здійснюватимуть 4 лікарі загальної практики сімейної медицини, з якими зможуть підписати декларації не лише мешканці міста Винники, а й жителі навколишніх сіл. Допомагатимуть лікарям 4 медичні сестри, маніпуляційна медична сестра, реєстратори, молодший медичний персонал. Район обслуговування розрахований на 7 тисяч населення. В амбулаторії пацієнти зможуть отримати консультацію сімейного лікаря, зробити кардіограму, щеплення, аналізи на цукор, ВІЛ-інфекцію, гепатити В, С, визначити гостроту зору, пройти необхідні маніпуляції», – зазначив Роман Вереснюк.

Загальна площа амбулаторії становить 126,8 кв. м. Для відкриття амбулаторії використано кошти міського бюджету на суму 260 млн грн. Капітальний ремонт приміщення амбулаторії й оснащення медичним та комп’ютерним обладнанням провели за кошти КНП «6-а міська поліклініка м. Львова». Загалом кошторис склав близько 600 тис грн.

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину

Неосвітлені безлюдні коридори і осиротіла сцена. Ось уже понад два місяці у Львівській опері не проводяться жодні постан...

У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро
Вероніка РОЙ
У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро

1 червня усю Україну сколихнула сумна звістка: на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України М...

Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет
Данило КАПРАЛЬ
Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет

Торік у листопаді 14-річний житель Перемишлянського району отримав перелом хребта та важкі політравми під час господарсь...

«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття

Пандемія китайського коронавирусу вже завдала чималої шкоди економіці країни та стала справжнім випробуванням чи не для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...