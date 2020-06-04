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СБУ розслідує розтрату 16 мільйонів на харчуванні військових у Львові

Ольга Денисяка

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Служба безпеки України викрила факт розтрати державних коштів понад 16 мільйонів гривень під час проведення закупівель продуктів харчування для потреб Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

 

Службі  безпеки України повідомили, що викрили факт заволодіння державними коштами під час проведення закупівель продуктів харчування для потреб Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на понад 16 мільйонів гривень.

У СБУ  встановили, що протягом 2017-2020 років посадовці академії закуповували продукти за завищеними цінами в афілійованих комерційних структурах. Під час тендерних торгів учасники оборудки формували «потрібні» кваліфікаційні вимоги та безпідставно завищували вартість поставок.

За попередніми даними слідства, організатори отримували у «кишеню» понад 4 мільйони гривень щороку.

«Правоохоронці задокументували численні факти змови посадовців академії та комерсантів під час закупівлі продуктів харчування. Потім вони виводили бюджетні кошти у тінь через фірми-прокладки», – йдеться в повідомленні

Під час проведення слідчих дій в офісі та за місцем проживання керівників фірми постачальника, у службових осіб академії правоохоронці виявили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність зловмисників, а також понад 1,2 мільйони гривень, 5 тисяч доларів США та 3,5 тисячі євро, додали у спецслужбі.

У межах кримінального провадження ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Встановлюється причетність керівників усіх ланок до зловживань службовим становищем.

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