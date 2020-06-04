Прощання з Мирославом Скориком у Львові. НАЖИВО

У четвер, 4 червня, Львів прощається із видатним композитором, музикознавцем та Героєм України Мирославом Скориком. Церемонія відбувається в Архикатедральному соборі святого Юра. Про це повідомляє Львівський портал.

Домовина з тілом маестро перебуватиме в соборі святого Юра з 11:00 до 22:00 год. Поховають Мирослава Скорика у п’ятницю, 5 червня, на Личаківському кладовищі у Львові.

Похорон і прощання відбуватиметься з дотриманням усіх карантинних норм та обмежень. За чином прощання і похорону також можна спостерігати онлайн на Facebook-сторінці собору Юра.

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Нагадаємо, видатний український композитор Мирослав Скорик помер у Києві 1 червня. Він не дожив до свого 82-річчя трохи більше ніж місяць.

У пам’ять про Мирослава Скорика Львівський портал пригадував його творчий і життєвий шлях, а також найпопулярніші твори маестро. Детальніше читайте за цим посиланням.

Відео: НТА