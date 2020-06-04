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На Львівщині майже на 40% впали обсяги будівництва

Наталя Дуляба

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За три місяці 2020 року на Львівщині прийняли в експлуатацію 197 тисяч м кв нового житла, що на 38,7% менше, ніж у січні-березні минулого року. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівщини.

 

Так, протягом січня-березня на території області переважало будівництво одноквартирних будинків. За цей час здали в експлуатацію 105 тисяч м кв такого житла. Цей показник є на 45% меншим, ніж за аналогічний період 2019 року.

Щодо багатоповерхівок, то на такі будинки на Львівщині припало 91,8 тисяч м кв або майже 47% від загальної площі житла. Введення багатоквартирного житла в експлуатацію зменшилось на 29,4%.

За три місяці 2020 року прийнято в експлуатацію загалом 2398 квартир. Середня площа одного помешкання становила 82 м кв.

Щодо Львова, то у січні-березні рівень будівництва тут впав на 14% порівняно з аналогічним періодом 2019 року. У місті домінує багатоквартирне будівництво: за три місяці в експлуатацію здано 91,1 м кв (менше на 1,4%), тоді як в однокварних будинках – 9,3 тисяч м кв (менше майже на 63%).

Протягом січня-березня у Львові в експлуатацію прийняли 1620 квартир. Середня площа однієї складала 62 м кв.

Нагадаємо, у 2019 році Львів посів перше місце в Україні за обсягом будівництва, обігнавши навіть Київ. Торік у місті звели 95 нових будинків загальною площею понад 1 млн кв м.

Компанії забудовники своєю чергою сплатили до бюджету Львова 197 млн грн пайового внеску на розвиток інфраструктури.

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