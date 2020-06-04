Мешканця Жовківщини обвинувачують у торгівлі наркотиками

До суду скерували обвинувальний акт стосовно 30-річного жителя одного із сіл Жовківщини, якого звинувачують у торгівлі наркотиками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Як встановили правоохоронці, чоловік, який теж вживав наркотичні засоби, не раз збував «метадон» наркозалежним особам району.

Переважно, клієнти замовляли товар по телефону, а зустрічались із «продавцем» на території населеного пункту, де і платили гроші ділку.

Обвинувальний акт скеровали до Жовківського районного суду для розгляду по суті. Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін від 6 до 10 років із конфіскацією майна.