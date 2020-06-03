ВООЗ каже, що в Україні стабілізується ситуація з коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляє про стабілізацію числа нових випадків коронавірусу в Україні. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, передає Укрінформ.

«У деяких країнах ми бачимо поступову стабілізацію або зниження числа нових випадків (COVID-19 – ред.). РФ і Україна виходить на цей шлях », – сказав він.

За словами Клюге, на сьогодні в європейському регіоні вже зареєстровано понад 2,2 мільйона випадків коронавірусу, з яких понад 181 тисяча закінчилася летальним результатом.

Він додав, що попри те, що кількість нових випадків COVID-19 зменшилася майже на половину в порівнянні з квітнем, ризик залишається дуже високим.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 3 червня в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 24 823 людей. За добу виявили 483 нових хворих.

Водночас на Львівщини за минулу добу зафіксували новий коронавірусний антирекорд – 96 нових хворих. Загалом у області COVID-19 підтвердили у 1830 мешканців.