ОСТАННІ НОВИНИ

ВООЗ каже, що в Україні стабілізується ситуація з коронавірусом

Соломія Головіна

|

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляє про стабілізацію числа нових випадків коронавірусу в Україні. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, передає Укрінформ.

 

«У деяких країнах ми бачимо поступову стабілізацію або зниження числа нових випадків (COVID-19 – ред.). РФ і Україна виходить на цей шлях », – сказав він.

За словами Клюге, на сьогодні в європейському регіоні вже зареєстровано понад 2,2 мільйона випадків коронавірусу, з яких понад 181 тисяча закінчилася летальним результатом.

Він додав, що попри те, що кількість нових випадків COVID-19 зменшилася майже на половину в порівнянні з квітнем, ризик залишається дуже високим.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 3 червня в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 24 823 людей. За добу виявили 483 нових хворих.

Водночас на Львівщини за минулу добу зафіксували новий коронавірусний антирекорд – 96 нових хворих. Загалом у області COVID-19 підтвердили у 1830 мешканців.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину

Неосвітлені безлюдні коридори і осиротіла сцена. Ось уже понад два місяці у Львівській опері не проводяться жодні постан...

У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро
Вероніка РОЙ
У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро

1 червня усю Україну сколихнула сумна звістка: на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України М...

Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет
Данило КАПРАЛЬ
Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет

Торік у листопаді 14-річний житель Перемишлянського району отримав перелом хребта та важкі політравми під час господарсь...

«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття

Пандемія китайського коронавирусу вже завдала чималої шкоди економіці країни та стала справжнім випробуванням чи не для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...