У міській дитячій лікарні Львова створили кімнату для анестезії

Аби полегшити діткам та їхнім батькам процес лікування, в міській дитячій клінічній лікарні створили окрему лікувальну зону. Окрім необхідного обладнання, кімнату ще й розмалювали яскравими малюнками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповів головний лікар міської дитячої лікарні Дмитро Квіт, створення спеціальної зони початку анестезії, де дитина перебуває з одним із батьків, змінює уяву про лікарню, інтуїтивно знижує рівень тривоги, підбадьорює дитину та сім’ю, і це сприяє тому, аби успішно розпочати етап передопераційного процесу. А коли дитина прокидається, вона знову перебуває в оточенні сім’ї.

«Щоразу, коли дитина хворіє, виникає не тільки тривога, а й неймовірний стрес в родині пацієнта. А коли необхідне і хірургічне втручання, то батьки намагаються приховати ще й страх перед процедурами, що звичайно, передається дітям. Анестезія у дітей має багато відмінностей, порівняно з дорослими пацієнтами, і особливо період підготовки до її проведення. Важливу роль для стабільного перебігу анестезії відіграє психоемоційний стан дитини та її батьків перед операцією. Тому задля зменшення негативного впливу стресу, процедури та застосування медикаментів рекомендовано виконувати у присутності батьків», – пояснив Дмитро Квіт.

Також він додав, що кімната в складі оперблоку облаштована необхідним медичним обладнанням, централізованою подачею кисню та всім необхідним для невідкладної допомоги на випадки ймовірних непередбачуваних ситуацій. Покращенню емоційного стану дітей сприяє відволікання їхньої уваги на настінних панно з улюбленими героями.

Нова лікувальна зона створена за позабюджетні кошти установи, а настінні малюнки намалювали для лікарні студенти архітектурного факультету НУ «Львівська політехніка».

Фото: ЛМР