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У Львові нетверезий водій намагався відкупитися від поліції

Ольга Денисяка

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Ввечері 31 травня на вулиці Шевченка у Львові правоохоронці затримали водія автомобіля Volkswagen LT, який був у нетверезому стані. Аби уникнути відповідальності чоловік пропонував інспекторам 100 доларів хабара. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Близько 21:00 год. патрульні зупинили автомобіль Volkswagen LT, який був в орієнтуванні. За попередньою інформацією, керманич міг бути в стані алкосп’яніння.

Інспектори одразу помітили у водія ознаки сп’яніння. 54-річний львів’янин погодився пройти перевірку на місці та визнав, що вживав алкоголь.

«Згодом чоловік вирішив відкупитися від відповідальності та запропонував поліцейським 100 доларів США з умовою, що всі розійдуться і забудуть про цей випадок. Його декілька разів попередили про кримінальну відповідальність, однак він не зважав», – йдеться в повідомленні.

Коли патрульні знайшли свідків, керманич відмовився від перевірки і захотів їхати у медичний заклад. Дорогою до лікарні порушник продовжував пропонувати хабар. Зрештою, у медзакладі чоловік теж не захотів проходити перевірку.

На чоловіка склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп’яніння. Зазначимоємо, що відмова від перевірки не позбавляє водія від адмінвідповідальності, адже таким чином особа автоматично визнає свій стан.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції і тепер чоловікові загрожує відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі.

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