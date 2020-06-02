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Росія – лідер за захворіваністю і смертністю на коронавірус в ЄС

Андрій Котенський

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Станом на 02 червня у світі на коронавірус вже захворіли 6 388 313 людей. При цьому померли 377 882 осіб, а одужали – 2 922 562 людей, передає Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано у США (+22 153) та померло 730 людей. Загалом клькість смертельних випадків зросла до 106,925. Натомість у більшості країн ЄС захворюваність і смертність йде на спад.

У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:

  1. Московія – 4,855 (+162)
  2. Британія – 39,045 (+111)
  3. Італія – 33,475 (+60)
  4. Франція – 28,833 (+31)
  5. Бельгія – 9,486 (+19)
  6. Португалія – 1,424 (+14)
  7. Німеччина – 8,618 (+13)
  8. Польща – 1,074 (+10)
  9. Україна – 718 (+10)
  10. Румунія – 1,276 (+10)

Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:

  1. Росія – 414,878 (+9,035)
  2. Британія – 276,332 (+1,570)
  3. Білорусь – 43,403 (+847)
  4. Польща – 24,165 (+379)
  5. Україна – 24,012 (+340)
  6. Франція – 189,220 (+338)
  7. Швеція – 37,814 (+272)
  8. Німеччина – 183,765 (+271)
  9. Іспанія – 286,718 (+209)
  10. Італія – 233,197 (+200)

Як повідомляв Львівський портал, в Україні на 2 червня виявили 328 хворих на коронавірус та померло 9 людей.

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