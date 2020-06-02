Росія – лідер за захворіваністю і смертністю на коронавірус в ЄС

Станом на 02 червня у світі на коронавірус вже захворіли 6 388 313 людей. При цьому померли 377 882 осіб, а одужали – 2 922 562 людей, передає Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано у США (+22 153) та померло 730 людей. Загалом клькість смертельних випадків зросла до 106,925. Натомість у більшості країн ЄС захворюваність і смертність йде на спад.

У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:

Московія – 4,855 (+162) Британія – 39,045 (+111) Італія – 33,475 (+60) Франція – 28,833 (+31) Бельгія – 9,486 (+19) Португалія – 1,424 (+14) Німеччина – 8,618 (+13) Польща – 1,074 (+10) Україна – 718 (+10) Румунія – 1,276 (+10)

Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:

Росія – 414,878 (+9,035) Британія – 276,332 (+1,570) Білорусь – 43,403 (+847) Польща – 24,165 (+379) Україна – 24,012 (+340) Франція – 189,220 (+338) Швеція – 37,814 (+272) Німеччина – 183,765 (+271) Іспанія – 286,718 (+209) Італія – 233,197 (+200)

Як повідомляв Львівський портал, в Україні на 2 червня виявили 328 хворих на коронавірус та померло 9 людей.