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Під час пожежі у Львові вогнеборці врятували шістьох людей

Наталя Дуляба

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Надзвичайники врятували шістьох людей, які через пожежу не могли вибратися із задимленої квартири на вул. Каховській. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

У понеділок, 1 червня, у п’ятиповерховому будинку на вул. Каховській, що у Залізничному районі Львова, спалахнула пожежа. Займання виникло на балконі квартири на четвертому поверсі.

Коли на місце прибули рятувальники, балкон уже охопило полум’я, а квартира була сильно задимлена. Через це люди не могли вибратись із приміщення.

«Вогнеборці, включившись у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору, приступили до порятунку людей. Загалом вони вивели на свіже повітря 6 осіб, одну жінку винесли на руках, оскільки вона не могла самостійно рухатись», – кажуть у ДСНС.

Ліквідувати пожежу вдалося через пів години. Вогонь встиг знищити балкон, вікно, частину речей домашнього вжитку, а також пошкодив стіни і стелю на площі 20 м кв.

До гасіння вогню залучили 12 рятувальників і три одиниці спецтехніки. Наразі причини виникнення займання встановлюються.

Фото: ДСНС

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