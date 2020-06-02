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Назвали переможців конкурсу «Фокус на культуру»

Ольга Денисяка

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Цьогоріч у Львові проводився конкурс «Фокус на культуру», основа якого полягає у грантовій підтримці для реалізації проєктів у галузі культури на 2020 рік. Сьогодні стали відомі його переможці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Конкурс «Фокус на культуру», на основі якого надаватиметься грантова підтримка на реалізацію проєктів у галузі культури на 2020 рік, стартував 6 березня. Він мав тривати до 30 квітня, проте через пандемію COVID-19, його було продовжено. Так, у травні завершився прийом проєктів на основний конкурс «Фокус на культуру» і організатори отримали аж 140 заявок.

Станом на 1 червня стали відомі всі переможці. Так проєктами-переможцями стало 9 великих та 11 малих. Загальна сума їх реалізації  – 15 млн грн.

Переможці конкурсу «Фокус на культуру»:

Великі проекти:

  1. Вихід у місто: львівська вулиця і мистецькі практики початку і кінця ХХ століття (Громадська організація «Центр міської історії Центрально-Східної Європи»)
  2. 100 років модернізму у Львові (ЛКП «БЮРО СПАДЩИНИ»)
  3. Препродакшн виставки «Подорож героя: Останній тиждень літа» (Благодійний фонд «Фонд розвитку Музею Міста у Львові»)
  4. Львівська органна резиденція (Львівський будинок органної та камерної музики)
  5. Музей людей: Дім. Храм. Форум (Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка»)
  6. Сертифікатна освітня програма для практиків культури (ВНЗ «Український католицький університет»)
  7. «Тільки у Львові: Тонько, Щепко і всі-всі-всі» (Львівське комунальне підприємство «Львівське радіо»)
  8. КУЛЬТУРНЕ ДНК ЛЬВОВА: соціальні цінності та культурні практики (ТзОВ «Соціологічна агенція «ФАМА»)
  9. Art Resistentia (Арт Резистенція) (Львівська міська молодіжна організація «Мистецька майстерня «Драбина» (ГО))

Малі проекти:

  1. «Українська Одіссея: Епізод ІІ». Театральна резиденція (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки)
  2. Лабіринти ЛКСФ (Товариство з обмеженою відповідальністю «Західноукраїнський архітектурний портал»)
  3. Модест Сосенко. ПІЗНАЙ. ЗРОЗУМІЙ. ЗБЕРЕЖИ (Львівська обласна громадська організація «Разом»)
  4. Створення професійного довідника кінолокацій Львова — Lviv Location Guide (ТОВ «МКК фільм сервіс»)
  5. «Резиденція Довіри» (Вищий навчальний заклад «Український католицький університет»)
  6. Franko made in the U.S.S.R (КЗ ЛОР «Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка»)
  7. Театральний фестиваль «Кіт Ґаватовича» (Громадська організація «Склад 2’0»)
  8. Інтерактивна онлайн-платформа «Книгоманія» (Громадська організація «Форум видавців»)
  9. «Серце Оксани» опера-казка (KЗ ЛОР «Львівська національна філармонія»)
  10. БАРВІНСЬКИЙ. ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ (Львівський академічний муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр «Слово і голос»)
  11. Колискові для Олекси-2 (Громадське Об’єднання Галицького району міста Львова «Вірменська — тридцять п’ять»).

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