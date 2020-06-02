Назвали переможців конкурсу «Фокус на культуру»

Цьогоріч у Львові проводився конкурс «Фокус на культуру», основа якого полягає у грантовій підтримці для реалізації проєктів у галузі культури на 2020 рік. Сьогодні стали відомі його переможці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Конкурс «Фокус на культуру», на основі якого надаватиметься грантова підтримка на реалізацію проєктів у галузі культури на 2020 рік, стартував 6 березня. Він мав тривати до 30 квітня, проте через пандемію COVID-19, його було продовжено. Так, у травні завершився прийом проєктів на основний конкурс «Фокус на культуру» і організатори отримали аж 140 заявок.

Станом на 1 червня стали відомі всі переможці. Так проєктами-переможцями стало 9 великих та 11 малих. Загальна сума їх реалізації – 15 млн грн.

Переможці конкурсу «Фокус на культуру»:

Великі проекти:

Вихід у місто: львівська вулиця і мистецькі практики початку і кінця ХХ століття (Громадська організація «Центр міської історії Центрально-Східної Європи») 100 років модернізму у Львові (ЛКП «БЮРО СПАДЩИНИ») Препродакшн виставки «Подорож героя: Останній тиждень літа» (Благодійний фонд «Фонд розвитку Музею Міста у Львові») Львівська органна резиденція (Львівський будинок органної та камерної музики) Музей людей: Дім. Храм. Форум (Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка») Сертифікатна освітня програма для практиків культури (ВНЗ «Український католицький університет») «Тільки у Львові: Тонько, Щепко і всі-всі-всі» (Львівське комунальне підприємство «Львівське радіо») КУЛЬТУРНЕ ДНК ЛЬВОВА: соціальні цінності та культурні практики (ТзОВ «Соціологічна агенція «ФАМА») Art Resistentia (Арт Резистенція) (Львівська міська молодіжна організація «Мистецька майстерня «Драбина» (ГО))

Малі проекти: