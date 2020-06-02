Назвали переможців конкурсу «Фокус на культуру»

Цьогоріч у Львові проводився конкурс «Фокус на культуру», основа якого полягає у грантовій підтримці для реалізації проєктів у галузі культури на 2020 рік. Сьогодні стали відомі його переможці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
Конкурс «Фокус на культуру», на основі якого надаватиметься грантова підтримка на реалізацію проєктів у галузі культури на 2020 рік, стартував 6 березня. Він мав тривати до 30 квітня, проте через пандемію COVID-19, його було продовжено. Так, у травні завершився прийом проєктів на основний конкурс «Фокус на культуру» і організатори отримали аж 140 заявок.
Станом на 1 червня стали відомі всі переможці. Так проєктами-переможцями стало 9 великих та 11 малих. Загальна сума їх реалізації – 15 млн грн.
Переможці конкурсу «Фокус на культуру»:
Великі проекти:
- Вихід у місто: львівська вулиця і мистецькі практики початку і кінця ХХ століття (Громадська організація «Центр міської історії Центрально-Східної Європи»)
- 100 років модернізму у Львові (ЛКП «БЮРО СПАДЩИНИ»)
- Препродакшн виставки «Подорож героя: Останній тиждень літа» (Благодійний фонд «Фонд розвитку Музею Міста у Львові»)
- Львівська органна резиденція (Львівський будинок органної та камерної музики)
- Музей людей: Дім. Храм. Форум (Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка»)
- Сертифікатна освітня програма для практиків культури (ВНЗ «Український католицький університет»)
- «Тільки у Львові: Тонько, Щепко і всі-всі-всі» (Львівське комунальне підприємство «Львівське радіо»)
- КУЛЬТУРНЕ ДНК ЛЬВОВА: соціальні цінності та культурні практики (ТзОВ «Соціологічна агенція «ФАМА»)
- Art Resistentia (Арт Резистенція) (Львівська міська молодіжна організація «Мистецька майстерня «Драбина» (ГО))
Малі проекти:
- «Українська Одіссея: Епізод ІІ». Театральна резиденція (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки)
- Лабіринти ЛКСФ (Товариство з обмеженою відповідальністю «Західноукраїнський архітектурний портал»)
- Модест Сосенко. ПІЗНАЙ. ЗРОЗУМІЙ. ЗБЕРЕЖИ (Львівська обласна громадська організація «Разом»)
- Створення професійного довідника кінолокацій Львова — Lviv Location Guide (ТОВ «МКК фільм сервіс»)
- «Резиденція Довіри» (Вищий навчальний заклад «Український католицький університет»)
- Franko made in the U.S.S.R (КЗ ЛОР «Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка»)
- Театральний фестиваль «Кіт Ґаватовича» (Громадська організація «Склад 2’0»)
- Інтерактивна онлайн-платформа «Книгоманія» (Громадська організація «Форум видавців»)
- «Серце Оксани» опера-казка (KЗ ЛОР «Львівська національна філармонія»)
- БАРВІНСЬКИЙ. ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ (Львівський академічний муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр «Слово і голос»)
- Колискові для Олекси-2 (Громадське Об’єднання Галицького району міста Львова «Вірменська — тридцять п’ять»).
Ольга Денисяка