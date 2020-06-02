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На Львівщині зарплатні борги сягають 80 млн грн. Кому заборгували найбільше?

Вероніка Рой

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У Львівській області станом на 1 травня 2020 року борги із заробітної плати працівникам становили 80,2 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

В управлінні статистики зазначають, що станом на 1 травня 2020 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам становила 80,2 млн грн. Це на 23,3% менше, тобто на 24,3 млн грн, ніж станом на 1 квітня 2020 року. Зменшити суму заборгованості вдалося завдяки зменшення у 2 рази боргів підприємств добувної промисловості.

Найбільше заборгували працівникам промислових підприємств – 50,6 млн грн, установ охорони здоров’я – 13,5 млн грн та організаціям будівництва – 7,2 млн грн.

За територіальним розподілом найбільші обсяги боргів були у Сокальському районі –  27,4 млн грн, Яворівському районі –  9,8 млн грн та у м. Львові –  18,3 млн грн.

Як інформував Львівський портал, у квітні 2020 року порівняно з березнем цього року середня заробітна плата зменшилася на 10,3% та становила 8 936 грн.

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