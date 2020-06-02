Мирослава Скорика поховають на Личківському кладовищі

Відомого українського композитора Мирослава Скорика поховають у п’ятницю, 5 червня, на Личаківському кладовищі у Львові. Про це інформує Радіо Свобода з посиланням на концертну агенцію UKRArtists.

Як повідомили у концертній агенції, попрощатися із Мирославом Скориком можна буде у Києві та Львові.

«Легендарний композитор Мирослав Скорик пішов з життя на 82-му році у Києві. Прощання в середу, 3 червня, в Києві об 11:30 в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ (Лівобережна). У Львові – в четвер, 4 червня, в Соборі Святого Юра, теж об 11:30. Поховання в п’ятницю, 5 червня, Личаківський цвинтар», – повідомили в агенції.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що 1 червня на 82-му році життя помер видатний композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України Мирослав Скорик.

Мирослав Михайлович Скорик був відомим композитором і музикознавецем. Мав звання Герой України та народний артист України. Лауреат премії ім. Т. Г. Шевченка, кандидат мистецтвознавства, співголова Спілки композиторів України в 2006—2010 роках, художній керівник Київської опери (2011-2016).

Найвідомішими творами Мирослава Скорика є опера «Мойсей», балет «Повернення Батерфляй», поема «Сильніше смерті» і концерт для оркестру «Карпатський». Також він написав музику до фільмів «Тіні забутих предків», «Гуси-лебеді летять», «Високий перевал» та інших.