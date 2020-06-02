Куди звертатись, щоб допомогти дітям, які опинились в складних обставинах

Відтепер на сторінці Львівської міськради в рубриці управління «Служба у справах дітей» та у телеграмі чат-боту SuSD_LMR мешканці міста зможуть повідомляти про батьків чи законних представників, які неналежно виконують батьківські обов`язки з виховання дитини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

В управлінні «Служба у справах дітей» зазначають, що отримання таких повідомлень надасть можливість допомогти сім’ї справитись з труднощами, підвищити виховний потенціал батьків, тим самим забезпечить право кожної дитини на належне виховання та зростання у сім’ї

«Складні життєві обставини, в яких перебуває дитина, це умови, що негативно впливають на життя дитини, стан її здоров’я та розвиток. Це коли батьки чи законні представники не забезпечують дитину необхідним харчуванням, не здійснюють належного медичного догляду», – пояснюють в управлінні.

Повідомити про дитину в складних життєвих обставинах ви можете, заповнивши анкету за посиланням, або зателефонувати в управління «Служба у справах дітей» за тел.: 297−58−83, 235−40−40, або ж у Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за тел.: 254−61−28 (-29).

«Проте трапляються випадки, коли невідкладно потрібно реагувати на ситуацію, що зможе врятувати дитині життя. Тому, якщо Вам стало відомо про загрозу для життя або здоров’я дитини, що може призвести чи призвело до тяжких наслідків для дитини, просимо вас невідкладно повідомляти органи Національної поліції України за тел.:102», – додають в управлінні «Служба у справах дітей» ЛМР.