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Карантин в Україні можуть продовжити після 22 червня, – МОЗ

Вероніка Рой

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Карантин в Україні може бути продовжений й після 22 червня. Про це повідомив заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів, передає Укрінформ.

 

«Зараз він (карантин, – ред.) триватиме до 22 червня, це 100%, після цього будемо дивитися, як пом’якшення з 10 і 15 червня впливатиме на ситуацію», – сказав Ляшко.

Він зазначив, що якщо ситуація із захворюваністю буде на такому ж рівні, то карантин буде адаптивний. І адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту.

Ляшко додав, що все залежатиме від епідемічної ситуації не тільки в Україні, а й в країнах Європейського Союзу, які першими увійшли в епідемічний процес.

Як відомо, в Україні з 22 травня до 22 червня діятиме адаптивний карантин. Зокрема, місцевій владі дозволили вирішувати, чи пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності. Детальніше про те, як в Україні збираються послаблювати карантинні обмеження, читайте тут.

Проте 1 червня в Україні стартувала друга хвиля послаблення карантину. Проте Львівщина до неї не була готова, адже число хворих на коронавірус продовжує зростати. Відтак у Львові та області продовжили карантин та відтермінували пом’якшення до 5 червня.

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