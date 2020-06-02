ОСТАННІ НОВИНИ

64% компаній спостерігають зниження доходів через коронавірус, – опитування

Андрій Котенський

|

64% компаній торговельної палати в України спостерігають зниження доходів через вплив пандемії коронавірусу, і тільки 5% повідомляють про підвищення доходів. Про це свідчать результати опитування Американської торговельної палати в Україні, які опублікувала Економічна правда.

 

«Пандемія COVID-19 вплинула на доходи, кількість працівників та інвестиції компаній-членів Палати. 64% компаній-членів спостерігають зниження доходів, і тільки 5% повідомляють про підвищення. 80% компаній вдалося зберегти кількість працівників, 18% – скоротили штат. 49% компаній планують зменшити інвестиції в Україну», – йдеться у повідомленні.

Серед ключових довгострокових занепокоєнь бізнесу, зокрема, – економічний та споживчий спад (80%), політична та макроекономічна стабільність (51%), неможливість виконання бізнес-планів (36%) та повторний спалах COVID-19 (36%).

78% компаній-членів палати вже мають стратегію виходу з карантину, а 44% планують своє повернення до офісу вже в червні-липні 2020 року.

Очікування компаній-членів палати щодо часу повернення доходів до “норми” відрізняються, але переважна більшість прогнозує на кінець 2020 – початок 2021 року, а саме 17% у ІІІ кварталі 2020 року, 24% в ІV кварталі 2020 року, та 16% в I кварталі 2021 року.

Раніше Львівський портал повідомляв про те, як Львівщина виходить із кризи. Детальніше читайте тут.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро
Вероніка РОЙ
У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро

1 червня усю Україну сколихнула сумна звістка: на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України М...

Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет
Данило КАПРАЛЬ
Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет

Торік у листопаді 14-річний житель Перемишлянського району отримав перелом хребта та важкі політравми під час господарсь...

«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття

Пандемія китайського коронавирусу вже завдала чималої шкоди економіці країни та стала справжнім випробуванням чи не для ...

Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи

Світ лихоманить від кризи, спровокованої карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу. Україна – не виняток. Під...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...