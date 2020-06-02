64% компаній спостерігають зниження доходів через коронавірус, – опитування

64% компаній торговельної палати в України спостерігають зниження доходів через вплив пандемії коронавірусу, і тільки 5% повідомляють про підвищення доходів. Про це свідчать результати опитування Американської торговельної палати в Україні, які опублікувала Економічна правда.

«Пандемія COVID-19 вплинула на доходи, кількість працівників та інвестиції компаній-членів Палати. 64% компаній-членів спостерігають зниження доходів, і тільки 5% повідомляють про підвищення. 80% компаній вдалося зберегти кількість працівників, 18% – скоротили штат. 49% компаній планують зменшити інвестиції в Україну», – йдеться у повідомленні.

Серед ключових довгострокових занепокоєнь бізнесу, зокрема, – економічний та споживчий спад (80%), політична та макроекономічна стабільність (51%), неможливість виконання бізнес-планів (36%) та повторний спалах COVID-19 (36%).

78% компаній-членів палати вже мають стратегію виходу з карантину, а 44% планують своє повернення до офісу вже в червні-липні 2020 року.

Очікування компаній-членів палати щодо часу повернення доходів до “норми” відрізняються, але переважна більшість прогнозує на кінець 2020 – початок 2021 року, а саме 17% у ІІІ кварталі 2020 року, 24% в ІV кварталі 2020 року, та 16% в I кварталі 2021 року.

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