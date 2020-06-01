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З 2 червня перекриють частину вулиці Хмельницького

Ольга Денисяка

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З 2 червня до 31 серпня буде перекрито рух транспорту на ділянці вул. Богдана Хмельницького. Зокрема, від вул. Промислової до вул. С. Височана. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

Так, із 08:00 год. 2 червня до 20:00 год. 31 серпня буде перекрито рух транспорту на ділянці вул. Богдана Хмельницького – від вул. Промислової до вул. С. Височана.

Об’їзд дороги відбуватиметься, відповідно до затвердженої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

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Львівський портал повідомляв, що у травні розпочався ремонт вулиці Богдана Хмельницького.

Детальніше про цьогорічні ремонти доріг у Львові читайте у матеріалі Львівського порталу «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».

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