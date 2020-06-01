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У Львові патрульні влаштували погоню за п'яним водієм, який намагався втекти

Соломія Головіна

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У Львові патрульні поліцейські зупинили 37-річного водія Hyundai Elantra, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.  Драгер показав 3,18 проміле. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

«Вчора патрульні отримали виклик про водія автомобіля Hyundai Elantra, який, ймовірно, перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Зі слів заявника, він рухається вулицею Стрийською від автобусного вокзалу. Екіпаж помітив цей транспортний засіб і дав вказівку зупинитися. Керманич виконав її і зупинився на вулиці Чмоли», – зазначають у патрульній поліції.

Втім, коли патрульні підійшли до авто, водій завів двигун і різко почав рух на великій швидкості. Поліцейські одразу почали переслідування. Втікач наражав на небезпеку усіх учасників дорожнього руху.

Як наголошують правоохоронці, на вулиці Панаса Мирного його вдалося зупинити завдяки вправності патрульних і співпраці водія громадського транспорту. 37-річний водій перебував у сильному стані алкогольного сп’яніння. Перевірка на пристрої Drager підтвердила це: результат – 3,18 проміле.

На львів’янина склали два протоколи: за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та за ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.

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