Львівська мерія за пів мільйона купила іномарку для військкомату

Львівська міська рада придбала для військкомату автомобіль Toyota Camry вартістю 525 000 грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Львівська міська рада придбала автомобіль Toyota Camry Hybrid 2/5 XLE вартістю 525 000 грн. Частину з цих коштів – зокрема 220 022 грн, отримали від продажу автомобіля міського голови Toyota Camry (2006 року).

Іномарку передадуть Львівському обласному військовому комісаріату.

У мерії додали, що автомобіль придбали на відкритих торгах. Уже оплачено аванс в розмірі 35%, а решта вартості буде оплачуватись щомісячно рівними частинами протягом року.

Нагадаємо, в січні цього року ЛКП «Ратуша-сервіс» продало за 220 тисяч гривень автомобіль Toyota Camry – службову машину міського голови Львова Андрія Садового.

Зазначимо, продати цю автівку у мерії змогли із другої спроби. Вперше її виставляли на продаж зі стартовою ціною трохи більше 220 тисяч гривень. Охочих придбати автомобіль не знайшлося, тож ЛКП «Ратуша-сервіс» знизило початкову вартість удвічі. Проте у процесі торгів вартість все ж зросла до 220 тисяч гривень.