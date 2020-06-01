ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська мерія за пів мільйона купила іномарку для військкомату

Ольга Денисяка

|

Львівська міська рада придбала для військкомату автомобіль Toyota Camry вартістю 525 000 грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

Львівська міська рада придбала автомобіль Toyota Camry Hybrid 2/5 XLE вартістю 525 000 грн. Частину з цих коштів – зокрема 220 022 грн, отримали від продажу автомобіля міського голови Toyota Camry (2006 року).

Іномарку  передадуть Львівському обласному військовому комісаріату.

У мерії додали, що автомобіль придбали на відкритих торгах. Уже оплачено аванс в розмірі 35%, а решта вартості буде оплачуватись щомісячно рівними частинами протягом року.

Нагадаємо, в січні цього року ЛКП «Ратуша-сервіс» продало за 220 тисяч гривень автомобіль Toyota Camry – службову машину міського голови Львова Андрія Садового.

Зазначимо, продати цю автівку у мерії змогли із другої спроби. Вперше її виставляли на продаж зі стартовою ціною трохи більше 220 тисяч гривень. Охочих придбати автомобіль не знайшлося, тож ЛКП «Ратуша-сервіс» знизило початкову вартість удвічі. Проте у процесі торгів вартість все ж зросла до 220 тисяч гривень.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет
Данило КАПРАЛЬ
Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет

Торік у листопаді 14-річний житель Перемишлянського району отримав перелом хребта та важкі політравми під час господарсь...

«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття

Пандемія китайського коронавирусу вже завдала чималої шкоди економіці країни та стала справжнім випробуванням чи не для ...

Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи

Світ лихоманить від кризи, спровокованої карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу. Україна – не виняток. Під...

Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна
Анастасія ПИЖ
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна

Пандемія китайського коронавірусу навчила нас цінувати свій час, берегти особистий простір і активно використовувати дос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...