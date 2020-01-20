Автівку Садового продали на аукціоні за 220 тисяч гривень

Сьогодні, 20 січня, ЛКП «Ратуша-сервіс» із другої спроби продало на аукціоні автомобіль Toyota Camry – службову машину міського голови Львова Андрія Садового. Відповідні дані розміщено у системі Prozorro, передає Львівський портал.

Автівка Toyota Camry 2006 року випуску, об’єм бензинового двигуна – 3.5 (3456 куб. см.), її пробіг становить майже 270 тисяч кілометрів.

Ззовні авто – в ідеальному стані, однак на днищі є іржа, а між коробкою і двигуном підтікає масло. Також машина потребує ремонту рульової та заміни гальмівних колодок. Через такі нюанси стартова ціна автомобіля становила 110 293 грн.

Загалом на аукціон подався аж 31 учасник. Більшість із них – фізичні особи, втім були також і юридичні особи. У процесі торгів вартість службового автомобіля Андрія Садового зросла вдвічі – до 220 тисяч гривень.

Переможцем став Богдан Іваничко, який запропонував за автомобіль 220 022 грн, що на 22 грн більше від кінцевої ставки іншого учасника.

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Зазначимо, продати цю автівку у мерії змогли із другої спроби. Вперше її виставляли на продаж зі стартовою ціною трохи більше 220 тисяч гривень. Охочих придбати автомобіль не знайшлося, тож ЛКП «Ратуша-сервіс» знизило початкову вартість удвічі.

Як додають у пресслужбі Львівської міської ради, вилучені від продажу автівки кошти скерують на потреби військових.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Богдан Іваничко або особа з таким ж ім’ям займається виробництвом хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів.