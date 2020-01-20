ОСТАННІ НОВИНИ

Автівку Садового продали на аукціоні за 220 тисяч гривень

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 20 січня, ЛКП «Ратуша-сервіс» із другої спроби продало на аукціоні автомобіль Toyota Camry – службову машину міського голови Львова Андрія Садового. Відповідні дані розміщено у системі Prozorro, передає Львівський портал.

 

Автівка Toyota Camry 2006 року випуску, об’єм бензинового двигуна – 3.5 (3456 куб. см.), її пробіг становить майже 270 тисяч кілометрів.

Ззовні авто – в ідеальному стані, однак на днищі є іржа, а між коробкою і двигуном підтікає масло. Також машина потребує ремонту рульової та заміни гальмівних колодок. Через такі нюанси стартова ціна автомобіля становила 110 293 грн.

Загалом на аукціон подався аж 31 учасник. Більшість із них – фізичні особи, втім були також і юридичні особи. У процесі торгів вартість службового автомобіля Андрія Садового зросла вдвічі – до 220 тисяч гривень.

Переможцем став Богдан Іваничко, який запропонував за автомобіль 220 022 грн, що на 22 грн більше від кінцевої ставки іншого учасника.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Зазначимо, продати цю автівку у мерії змогли із другої спроби. Вперше її виставляли на продаж зі стартовою ціною трохи більше 220 тисяч гривень. Охочих придбати автомобіль не знайшлося, тож ЛКП «Ратуша-сервіс» знизило початкову вартість удвічі.

Як додають у пресслужбі Львівської міської ради, вилучені від продажу автівки кошти скерують на потреби військових.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Богдан Іваничко або особа з таким ж ім’ям займається виробництвом хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення
Вероніка РОЙ
Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення

Сьогодні, 16 січня, після капітального ремонту відкривають для проїзду вулицю Замарстинівську у Львові, на якій ремонт н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...