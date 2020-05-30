За добу в Україні виявили 393 хворих на коронавірус. Померло 17 людей

В Україні зафіксовано вже 23 204 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, із них 393 нові факти захворювання виявили за останню добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

За даними центру громадського здоров’я станом на ранок 30 травня в Україні лабораторно підтверджено 696 летальних випадки COVID-19, а отже кількість померлих збільшилась на 17 людей.

Також за останню добу одужало 377 людей і кількість пацієнтів, які подолали коронавірус зросла до 9311 осіб.

Загальна кількість нових хворих зменшується, адже попередньої доби виявили 429 нових випадків захворювання. Найбільше нових випадків зафіксовано на Львівщині +56, у Києві +55 та на Рівненщині +52.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область — 3306 випадків; м. Київ — 2904 випадки; Рівненська область — 1680 випадків; Львівська область — 1619 випадків; Київська область — 1556 випадків; Івано-Франківська область — 1379 випадків; Закарпатська область — 1171 випадок; Тернопільська область — 1160 випадків; Харківська область — 1025 випадків; Вінницька область — 958 випадків; Дніпровська область — 933 випадки; Одеська область — 883 випадки; Житомирська область — 699 випадків; Волинська область — 887 випадків; Кіровоградська область — 506 випадків; Запорізька область — 440 випадків; Хмельницька область — 432 випадки; Черкаська область — 401 випадок; Миколаївська область — 288 випадків; Полтавська область — 268 випадків; Херсонська область — 178 випадків; Сумська область — 168 випадків; Чернігівська область — 159 випадків; Донецька область — 158 випадків; Луганська область — 46 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 травня 2020 року до Центру надійшло 929 повідомлень про підозру на COVID-19.

Загалом захворіли 1700 дітей та 4475 медиків. На амбулаторному лікуванні 16 032 пацієнтів, з них 1424 дітей та 3635 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7172 осіб, з них 276 дітей та 840 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 273 особи, зокрема одна дитина та 25 медиків.

Із числа людей, що одужали, 2262 медпрацівники та 638 дітей. 34 медики померли від ускладнень COVID-19.