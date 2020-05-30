Відпочинок в Карпатах. Коли запрацюють курорти Львівщини

Через вимоги Міністерства охорони здоров’я зупинилися фактично усі суб’єкти туристичної галузі. Лише на Львівщині в одну мить без роботи і доходу у туристичній галузі залишилося близько 150 тисяч людей. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила начальниця управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Наталія Табака.

За словами Наталії Табаки, дрібний бізнес є більш гнучким, він здатний перепрофілюватися, змінити певні вектори напрямків діяльності та послуг, але навіть це не дало змоги втримати на плаву близько 35 тисячам осіб, які залишилися без роботи. І це мова йде про офіційні дані працевлаштованих осіб зі сфери туризму, а справжня цифра безробітних у декілька раз більша.

«Загалом близько 35 тисяч офіційно працевлаштованих осіб в один момент фактично залишилися без роботи, і без фінансових надходжень. Водночас багато хто працює по цивільно-правових угодах, або ж неофіційно працевлаштований. Відтак кількість постраждалих осіб із галузі туризму у чотири рази більша. Це мова про заклади розміщення, харчування, компанії туроператорів та рекреаційні установи та організації медичного профілю», – наголосила Наталія Табака.

Спрогнозувати, як швидко галузь зможе наверстати втрачене та вийти на докоронавірусні показники важко. До прикладу, в лютому на Львівщині фіксували зростання туристичного збору на понад 50%.

«Ми очікували напливу не лише українського туриста, а й іноземців. Але тепер можуть бути застереження безпеки міжнародних подорожей. Відтак фокусуватимемось передовсім на українського відпочивальника і Львівська область має для цього передові умови: зелена територія де 2/3 – це ліси, природньо-рекреаційні території, гори та курорти. Власне це ті передумови, які шукають туристи для покращення свого здоров’я. Водночас ми не випускатимемо шансу залучити на оздоровлення та відпочинок гостей з-за кордону», – говорить Наталія Табака.

Приватний сектор львівських Карпат вже заповнений відпочивальниками. Відповідно й місцева влада скеровувала численні запити до уряду та Міністерства охорони здоров’я, аби якнайшвидше дозволили відновити роботу готельним закладам, які можуть дотримуватися безпечних умов перебування гостей, забезпечувати усі санітарно-гігієнні норми, і тим самим дати роботу людям і наповнювати місцеві бюджети.

«Трускавець, Східниця, Славське чи Моршин – дуже залежні від потоків відпочивальників. У когось 60, а в когось усі 70% наповнення бюджету залежить від податків з підприємств, які задіяні в галузі туризму і курортів. Тому в період карантину ми зосередились на додаткових опціях і можливостях безпечного відпочинку для наших гостей, які приїдуть у напрямку Карпат. Бо якщо взяти моніторинг пошуку відпочинку у Google, то люди найчастіше шукають відпочинок у напрямку Карпат. Відтак ми готуємо пропозиції для активного, здорового і безпечного відпочинку у карпатських рекреаційних осередках, аби людям було комфортно відпочивати», – зазначила Наталія Табака.

Утім для того, щоб туристична галузь запрацювала на повну потужність, необхідно відновити залізничне сполучення та авіасполучення, навіть у межах України. Адже категорія туристів, які приїздять на відпочинок власним автомобілем буде, але, щоб запустити великі комплекси у Трускавці, Східниці чи Моршині, необхідно передовсім відновити залізничне сполучення, бо неможливо буде наповнити навіть на 50% фонду санаторно-курортних комплексів.

«Робимо акцент на залізницю, аби мати можливість відновити комфортний потік відпочивальників із міст мільйонників – Києва, Дніпра, Харкова та Одеси. Усі наші туристичні суб’єкти господарювання вже готові приймати гостей із забезпеченням належного рівня сервісу та відповідних карантинних вимог МОЗу. Ми маємо усі умови, щоб наші гості зміцнили свій імунітет, відновили здоров’я чи добре відпочити», – додала Наталія Табака.

Цікаво, що до кризи на оздоровлення у Львівську область на 14 і більше днів активно приїздили представники Білорусі, Польщі, Молдови, Азербайджану та Казахстану. А цих відпочивальників не буде допоки не відновлять міжнародного перевезення та головних повітряних воріт Західної України – аеропорту «Львова», яке очікується не раніше, як із 15 червня.

Як відомо, на Львівщині планували відновлювати туристичну галузь із 25 травня, однак карантин продовжили щонайменше до 1 червня, а відтак робота готелів та відпочинкових комплексів була відкладена на невизначений термін.

Відкриття дитячих таборів можливе на останньому етапі виходу з карантину, після 22 червня, коли ризик коронавірусної інфекції стане максимально низький.

Детальніше про те, як бізнес Львівщини оговтується від безпрецедентних карантинних обмежень читайте у нашій статті: Коронавірус і бізнес. Як Львівщина виходить з кризи