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Найвища захворюваність на коронавірус у Європі в Росії та Франції

Андрій Котенський

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Станом на 30 травня у світі на коронавірус вже захворіли 5 991 887 людей. При цьому померли 365 341 осіб, а одужали – 2 636 237 людей, передає Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 1223 людей, а кількість смертельних випадків зросла до 103 330. Натомість у більшості країн ЄС захворюваність і смертність йде на спад.

У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:

  1. Британія – 37,837 (+377)
  2. Московія – 4,142 (+174)
  3. Італія – 33,142 (+70)
  4. Франція – 28,662 (+66)
  5. Швеція – 4,266 (+46)
  6. Німеччина – 8,570 (+37)
  7. Нідерланди – 5,903 (+32)
  8. Бельгія – 9,388 (+24)
  9. Австрія – 668 (+23)
  10. Португалія – 1,369 (+13)

Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:

  1. Росія – 379,051 (+8,371)
  2. Франція – 186,238 (+3 325)
  3. Британія – 269,127 (+1 887)
  4. Іспанія – 284,986 (+1 137)
  5. Білорусь – 39,858 (+902)
  6. Швеція – 35,727 (+639)
  7. Італія – 231,732 (+593)
  8. Німеччина – 182,452 (+557)
  9. Україна – 22,382 (+477)
  10. Польща – 22,825 (+352)

Як повідомляв Львівський портал, в Україні на 30 травня виявили 393 хворих на коронавірус та померло 17 людей.

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