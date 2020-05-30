Найвища захворюваність на коронавірус у Європі в Росії та Франції

Станом на 30 травня у світі на коронавірус вже захворіли 5 991 887 людей. При цьому померли 365 341 осіб, а одужали – 2 636 237 людей, передає Львівський портал.
За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 1223 людей, а кількість смертельних випадків зросла до 103 330. Натомість у більшості країн ЄС захворюваність і смертність йде на спад.
У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:
- Британія – 37,837 (+377)
- Московія – 4,142 (+174)
- Італія – 33,142 (+70)
- Франція – 28,662 (+66)
- Швеція – 4,266 (+46)
- Німеччина – 8,570 (+37)
- Нідерланди – 5,903 (+32)
- Бельгія – 9,388 (+24)
- Австрія – 668 (+23)
- Португалія – 1,369 (+13)
Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:
- Росія – 379,051 (+8,371)
- Франція – 186,238 (+3 325)
- Британія – 269,127 (+1 887)
- Іспанія – 284,986 (+1 137)
- Білорусь – 39,858 (+902)
- Швеція – 35,727 (+639)
- Італія – 231,732 (+593)
- Німеччина – 182,452 (+557)
- Україна – 22,382 (+477)
- Польща – 22,825 (+352)
Як повідомляв Львівський портал, в Україні на 30 травня виявили 393 хворих на коронавірус та померло 17 людей.
Андрій Котенський