Найвища захворюваність на коронавірус у Європі в Росії та Франції

Станом на 30 травня у світі на коронавірус вже захворіли 5 991 887 людей. При цьому померли 365 341 осіб, а одужали – 2 636 237 людей, передає Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 1223 людей, а кількість смертельних випадків зросла до 103 330. Натомість у більшості країн ЄС захворюваність і смертність йде на спад.

У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:

Британія – 37,837 (+377) Московія – 4,142 (+174) Італія – 33,142 (+70) Франція – 28,662 (+66) Швеція – 4,266 (+46) Німеччина – 8,570 (+37) Нідерланди – 5,903 (+32) Бельгія – 9,388 (+24) Австрія – 668 (+23) Португалія – 1,369 (+13)

Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:

Росія – 379,051 (+8,371) Франція – 186,238 (+3 325) Британія – 269,127 (+1 887) Іспанія – 284,986 (+1 137) Білорусь – 39,858 (+902) Швеція – 35,727 (+639) Італія – 231,732 (+593) Німеччина – 182,452 (+557) Україна – 22,382 (+477) Польща – 22,825 (+352)

Як повідомляв Львівський портал, в Україні на 30 травня виявили 393 хворих на коронавірус та померло 17 людей.