У Львові запустили чат-бота, який розкаже про права дітей

Служба у справах дітей запустила чат-бот у Telegram. Він допоможе мешканцям отримати відповіді на питання щодо прав дітей та їхнього захисту, а також послуг, які надає управління. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, чат-бот SuSD_LMR управління «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики забезпечить можливість мешканцям отримати відповіді на такі питання:

усиновлення;

внутрішньосімейне усиновлення;

створення дитячого будинку сімейного типу;

створення прийомної сім’ї;

послугу патронату;

встановлення опіки/піклування;

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

надання згоди на госпіталізацію особи, віком до 14 років (малолітньої особи) до закладу з надання психіатричної допомоги, у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків;

розв’язання, органом опіки та піклування, спору між батьками про визначення місця проживання малолітньої дитини;

надання дозволу на зміну прізвища, імені дитини (без згоди одного з батьків дитини);

надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав;

відрахування неповнолітніх студентів вищих навчальних закладів;

вирішення органом опіки та піклування спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї;

надання повної цивільної дієздатності;

надання дозволу на вчинення правочинів з майном, у якому право власності або користування має дитина;

надання висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України.

Також чат-бот SuSD_LMR забезпечує можливість мешканцям отримати додаткову онлайн-консультацію в управлінні «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики. Для цього у будь-якому розділі чат-боту необхідно обрати «Потрібна додаткова консультація?» та заповнити форму, дотримуючись чітких інструкцій, зазначеній у ній.