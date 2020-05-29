У Львові запустили чат-бота, який розкаже про права дітей

Служба у справах дітей запустила чат-бот у Telegram. Він допоможе мешканцям отримати відповіді на питання щодо прав дітей та їхнього захисту, а також послуг, які надає управління. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
Так, чат-бот SuSD_LMR управління «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики забезпечить можливість мешканцям отримати відповіді на такі питання:
- усиновлення;
- внутрішньосімейне усиновлення;
- створення дитячого будинку сімейного типу;
- створення прийомної сім’ї;
- послугу патронату;
- встановлення опіки/піклування;
- надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
- надання згоди на госпіталізацію особи, віком до 14 років (малолітньої особи) до закладу з надання психіатричної допомоги, у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків;
- розв’язання, органом опіки та піклування, спору між батьками про визначення місця проживання малолітньої дитини;
- надання дозволу на зміну прізвища, імені дитини (без згоди одного з батьків дитини);
- надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав;
- відрахування неповнолітніх студентів вищих навчальних закладів;
- вирішення органом опіки та піклування спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї;
- надання повної цивільної дієздатності;
- надання дозволу на вчинення правочинів з майном, у якому право власності або користування має дитина;
- надання висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України.
Також чат-бот SuSD_LMR забезпечує можливість мешканцям отримати додаткову онлайн-консультацію в управлінні «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики. Для цього у будь-якому розділі чат-боту необхідно обрати «Потрібна додаткова консультація?» та заповнити форму, дотримуючись чітких інструкцій, зазначеній у ній.
Ольга Денисяка