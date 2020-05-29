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У Львові запустили чат-бота, який розкаже про права дітей

Ольга Денисяка

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Служба у справах дітей запустила чат-бот у Telegram. Він допоможе мешканцям отримати відповіді на питання щодо прав дітей та їхнього захисту, а також послуг, які надає управління. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Так, чат-бот SuSD_LMR управління «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики забезпечить можливість мешканцям отримати відповіді на такі питання:

  • усиновлення;
  • внутрішньосімейне усиновлення;
  • створення дитячого будинку сімейного типу;
  • створення прийомної сім’ї;
  • послугу патронату;
  • встановлення опіки/піклування;
  • надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
  • надання згоди на госпіталізацію особи, віком до 14 років (малолітньої особи) до закладу з надання психіатричної допомоги, у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків;
  • розв’язання, органом опіки та піклування, спору між батьками про визначення місця проживання малолітньої дитини;
  • надання дозволу на зміну прізвища, імені дитини (без згоди одного з батьків дитини);
  • надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав;
  • відрахування неповнолітніх студентів вищих навчальних закладів;
  • вирішення органом опіки та піклування спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї;
  • надання повної цивільної дієздатності;
  • надання дозволу на вчинення правочинів з майном, у якому право власності або користування має дитина;
  • надання висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України.

Також чат-бот SuSD_LMR забезпечує можливість мешканцям отримати додаткову онлайн-консультацію в управлінні «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики. Для цього у будь-якому розділі чат-боту необхідно обрати «Потрібна додаткова консультація?» та заповнити форму, дотримуючись чітких інструкцій, зазначеній у ній.

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