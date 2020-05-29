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У Львові судитимуть замовника вбивства

Ольга Денисяка

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До п’ятнадцяти років за ґратами загрожує мешканцю Стрийщини, який минулого року замовив убивство столичного адвоката. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратуриЛьвівщини.

 

Мова йде про 47-річного жителя Стрийщини, який минулоріч у жовтні за 7 тисяч доларів США запропонував колишньому АТОвцю вбити столичного адвоката.

«Зловмисник надав усю необхідну інформацію: маршрут жертви, його розпорядок дня, дані про авто та відповідні світлини. Однак, найманець розповів про цей факт правоохоронцям та погодився на співпрацю», – йдеться в повідомленні.

Відтак лиходія спіймали «на гарячому» – коли той, передавав виконавцю кошти.

15 листопада 2019 року замовника затримали та посадили під варту. Його дії кваліфікували, як організацію та готування до вчинення вбивства на замовлення.

Наразі завершено досудове розслідування. За вчинене імовірному замовнику убивства загрожує від 10 до 15 років.

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