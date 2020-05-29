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У Червонограді затримали рецидивіста з Соснівки

Ольга Денисяка

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У четвер 28 травня на вокзалі у Червонограді пограбували 60-річного чоловіка. Правоохоронці затримали крадія. Як виявилось, він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

28 травня 60-річний місцевий мешканецьзверунвся до правоохоронців та повідомив, що на вокзалі по вулиці Богдана Хмельницького у Червонограді в нього вкрали гаманець з документами та банківською карткою.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 45-річний мешканець міста Соснівка, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Речові докази поліцейські у нього вилучили.

За фактом крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання:  арешт на термін від трьох до шести місяців або обмеження волі на  термін до п’яти років або позбавлення волі на той самий  термін. Досудове розслідування триває.

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