ТОП-18 питань батьків про реєстрацію дітей у садки Львова

Фахівці управління освіти Львівської міської ради відповіли на найпоширеніші запитання щодо електронної реєстрації дітей до дитячих садочків Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прессллужбі Львівської міської ради.

1.Коли можна реєструвати дітей до садочка?

Із 1 вересня 2020 року розпочнеться реєстрація дітей народжених з 01.09.2018 по 01.09.2019 року на 2021 рік в групу раннього віку або 2022 рік — в молодшу групу.

Дітей, народжених з 2015 року до 31.08.2018 року, можна реєструвати цілодобово.

2.На якому сайті реєструватися?

Лише на офіційному веб-порталі мережі закладів дошкільної освіти ЛМP: https://edu.city-adm.Iviv.ua

3.Як заповнювати заявку?

Ознайомитися з інструкцією можна на сайті в розділі «інструкції».

4.Чи потрібно вносити скановані документи?

Потрібно обов’язково.

5.Я не можу внести скановані документи. Що робити?

Звернутися в службу підтримки на офіційному веб-порталі мережі ЗДО Львівської міської ради: http://[email protected]

6.Хочу відредагувати заявку, як це зробити?

Увійти в свій електронний кабінет та натиснути на олівець «оновити/редагувати», там Ви можете змінити номер дитячого садка, пріоритетність дитячих садків або рік зарахування. Опісля натисніть «зберегти».

7.Якщо в заявці не правильно вказане прізвище, iм’я, по батькові чи дата народження. Що робити?

Звернутися в службу підтримки на офіційному веб-порталі мережі ЗДО Львівської міської ради: http://[email protected]. Також щочетверга з 15.00 до 18.00 год. за телефоном 254−60−48 можна зв’язатися з адміністратором системи або спеціалістом управління освіти ЛМP.

8.Які документи потрібно мати при собі, коли звертаєшся до адміністратора в онлайн-режимі?

Свідоцтво про народження дитини.

9.Чи можна отримати інформацію від адміністратора без документів?

Ні, не можна.

10.Що робити, якщо я зареєструвався на іншому сайті? Чи можна перенести заявку?

Ні, заявку переносити не можна. Місто Львів працює лише із вище зазначеним сайтом. Необхідно зареєструватися саме на ньому.

11.Як працює алгоритм формування положення у черзі?

Основою положення заявки у черзі є дата реєстрації. Алгоритм програми в режимі онлайн формує списки дітей для кожної вікової групи кожного ЗДО, опираючись лише на дату реєстрації та пільги. Важливим елементом роботи системи є те, що при редагуванні заявки дата реєстрації не змінюється. Саме тому батьки мають змогу до остаточної дати формування списків змінювати в заявці бажані ЗДО.

12.Положення заявки у черзі опускається/піднімається вгору/вниз, у чому причина?

Ваша заявка може змінювати положення у таких випадках:

-додались у чергу діти з пільгами (вони можуть займати лише 20% від кількості дітей у групі)

-інші батьки перенесли заявку у обраний вами ЗДО, де дата реєстрації вища за вашу (тут Ваше положення у черзі може піднятись або опуститись).

13.Що робити, коли прийшло смс-повідомлення про те, що дитина зарахована до садочку?

У смс-повідомленні буде вказаний номер ЗДО, у який зараховано вашу дитину. Упродовж 30 робочих днів Вам необхідно увійти в електронний кабінет та натиснути кнопку «подати документи онлайн». До 1 вересня необхідно пройти з дитиною медогляд та подати медичну довідку. Якщо Ви не маєте можливості подати документи онлайн, тоді Вам необхідно у телефонному режимі записатися на прийом до керівника ЗДО, у який зарахована дитина, щоб подати документи.

14.Мені прийшло смс-повідомлення про зарахування дитини до дитячого садка, я подав документи. Але я тепер не хочу віддавати дитину в цей садок. Що робити?

Написати заяву в ЦНАП на ім’я начальника управління освіти про видалення даної заявки і зареєструватися знову.

15.Мені прийшло смс про зарахування дитини до дитячого садка, я не подав документи і я тепер не хочу віддавати дитину в цей садок. Що робити?

Ваша заявка стає неактивною до грудня. З 1 січня наступного року можете претендувати на зарахування (дата реєстрації цієї заявки зберігається). Матимете право змінити пріоритет, номер садка чи рік зарахування.

16.Що робити, коли не прийшло смс-повідомлення про те, що дитина зарахована у садочок?

У такому випадку Вам необхідно після 10 червня звернутись в телефонному режимі до керівника закладу, який на той період матиме списки для зарахування дітей або зателефонувати в управління освіти ДГП ЛМР за тел. 254−60−48.

17.Дитина відвідує ЗДО в одному районі міста, а ми переїжджаємо в інший район міста, як перевести дитину в інший садок?

Написати заяву в ЦНАП на ім’я начальника управління освіти про перевід.

18.Як відновити доступ до свого акаунту, якщо при реєстрації вказано пошту, яка зараз заборонена або втрачено логін, пароль?

Звернутися в службу підтримки на офіційному веб-порталі мережі ЗДО Львівської міської ради [email protected] i обов’язково прикріпіть до даного повідомлення копію свідоцтва про народження дитини. Впродовж 48 робочих годин вам буде надана відповідь.

Як повідомляв Львівський портал, рішення про відновлення роботи дитячих садочків у Львові наразі ще немає, однак у мерії вже готуються до їхнього відкриття. Дитсадки працюватимуть протягом усього літа, дітям будуть регулярно міряти темературу, а працівники носитимуть захисні маски і спецодяг.