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На Старосамбірщині у ДТП із мотоциклом та скутером постраждали два підлітка

Вероніка Рой

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У четвер, 28 травня, у селі на Старосамбірщині зіткнулися мотоцикл та скутер. У результаті аварії постраждали двоє неповнолітніх хлопців. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

ДТП сталася близько 23.00 год. у селі Сусідовичі Старосамбірського району. Зокрема, 14-річний хлопець, що керував скутером «Хонда», рухався сільською дорогою у напрямку села Скелівка цього ж району та зіткнувся з мотоциклом «ІЖ Планета 5», яким керував 18-річний юнак.

Внаслідок аварії 14-річного водія скутера та 17-річного пасажира мотоцикла із травмами різного ступеня важкості госпіталізували у Самбірську центральну районну лікарню.

Обставини події встановлюються.

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