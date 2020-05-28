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«Укрзалізниця» готова запустити 42 потяги, – Криклій

Ольга Денисяка

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«Укрзалізниця» технічно готова відновити пасажирське сполучення з 1 червня. До запуску вже підготували 42 поїзди, але їх кількість ще може збільшитись. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Львівський портал.

 

Наразі комісії з ТЕБ і НС лише у 6 областях дозволили відновити залізничне сполучення: у Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях.

На Тернопільщині та на Хмельниччині дозволили запустити лише приміське сполучення. А Чернівецька та Закарпатська області взагалі не дозволили відновити сполучення. Інші регіони мають ухвалити відповідні рішення 28-30 травня.

Львівський портал повідомляв, що з 27 травня на всіх вокзалах країни відкрили залізничні каси.

В «Укрзалізниці» запевняють, що працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поряд з касами розташовані антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанції̈ між пасажирами.

Пасажирам, які звертатимуться до залізничних кас без засобів індивідуального захисту, зокрема масок, квитки не продаватимуться.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні з 22 травня до 22 червня діятиме адаптивний карантин. Зокрема, місцевій владі дозволили вирішувати, чи пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

Детальніше про те, як в Україні збираються послаблювати карантинні обмеження, читайте тут. Зокрема, у планах з 1 червня відновити залізничне сполучення, а з 15 червня – відкривати аеропорти.

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