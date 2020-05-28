Мешканці Львівщини зможуть замовляти безкоштовну доставку ліків онлайн

З 28 травня на Львівщині запустили проєкт «ЛікиВдома». Відтепер мешканці області можуть замовляти безкоштовну доставку ліків онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Львівська обласна держадміністрація підписала меморандум про партнерство з сервісом пошуку та доставки ліків Liki24.com. Так, в області запустили проєкт «ЛікиВдома» і мешканці зможуть отримувати ліки за оптимальною ціною та зі зручною безкоштовною доставкою.

Директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис зауважив, що така доставка стане корисною мешканцям віддалених сіл та містечок області, де асортимент ліків дуже малий або аптеки взагалі відсутні. Крім того, безкоштовна доставка діятиме також на замовлення медикаментів в межах державної програми «Доступні ліки».

Замовлення в межах програми «Ліки вдома» можна буде оформити за номером телефону 068 296 14 52. Водночас, діятиме онлайн-служба підтримки для допомоги з оформлення замовлень.

Користувачі зможуть отримувати свої посилки як на відділеннях Укрпошти, так і за адресою. Терміни доставки відповідають нормам експрес-відправлень. Виняток до замовлення складають медикаменти, що вимагають спеціального температурного режиму зберігання або входять до переліку наркотичних, психотропних засобів і прекурсорів, а також є сильнодіючими і отруйними лікарськими засобами.

Зазначимо, що Liki24.com – це сервіс пошуку і доставки ліків, який співпрацює з понад 5000-ма аптеками по всій Україні. Користувачі Сервісу можуть купувати ліки з економією до 30%, замовляючи доставку або забираючи їх самостійно зі зручної аптеки (за попереднім резервуванням).

Львівський портал повідомляв, що МОЗ закликало органи місцевої влади сприяти розробці алгоритмів, які б забезпечили ефективне функціонування сервісів доставки ліків.