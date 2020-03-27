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МОЗ рекомендує областям налагодити купівлю ліків онлайн

Андрій Котенський

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МОЗ закликає органи місцевої влади сприяти розробці алгоритмів, які б забезпечили ефективне функціонування сервісів доставки ліків, на прикладі Дніпропетровської ОДА, яка підписала Меморандум про партнерство із Сервісом пошуку та доставки ліків. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

У період поширення коронавірусної інфекції МОЗ України рекомендує без нагальної потреби не відвідувати місць масового скупчення та користуватися онлайн-послугами для придбання товарів першої потреби чи сплати комунальних послуг.

«Пілотний проект «ЛікиВдома» дозволяє замовляти медичні засоби онлайн або телефоном. Сервіс уже почав працювати у 5 районах Дніпропетровської області: Дніпровському, Криничанському, Новомосковському, Павлоградському та Криворізькому. Найближчим часом він стане доступним і в інших районах області», – йдеться у повідомлнні.

Для того, щоб скористатися сервісом, треба вибрати ліки на сайті, сформувати замовлення та у способах доставки вибрати «Доставка Укрпоштою». Замовлення доставляється безкоштовно. Замовити ліки можна також за телефоном.

Замовлення не приймаються на медикаменти, які потребують спеціального температурного режиму зберігання, а також на препарати з переліку наркотичних, психотропних засобів і прекурсорів, а також на сильнодіючі або отруйні лікарські засоби.

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