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Картини Порошенка. Експрезидент попросив музей про виставку після виклику на допит у ДБР

Соломія Головіна

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П’ятий президент України Петро Порошенко попросив Музей Івана Гончара організувати виставку 22-23 травня. Зазначимо, що Державне бюро розслідувань зранку 22 травня опублікувало звернення, в якому терміново викликало Порошенка на допит на 26 травня. Про це розповів директор Музею Івана Гончара Петро Гончар, передає Громадське.

 

Він зазначив, що в музеї зараз немає експозиції через те, що там чекають кошти на ремонт після затоплення, яке сталося 2 роки тому, тому останнім часом виставки роблять експромтом.

Директор пояснив, що йому ніхто не казав про те, що Порошенка викликали на допит у день відкриття виставки.

«Мені запропонували зробити презентацію з приватної колекції Петра Порошенка. І я погодився, бо це цікаво. Ми її завезли у понеділок вранці (25 травня), щоб почати монтувати і готувати експозицію до 10 червня (коли відкриють музеї в межах завершення карантину — ред.). Власник захотів зробити презентацію для преси», — пояснив Гончар.

За словами директора, пропозицію організувати виставку він отримав 22-23 травня.

Зауважимо, що саме на 11-ту годину 26 травня Державне бюро розслідувань викликало Порошенка на допит. Його хотіли допитати як свідка в межах кримінального провадження про незаконне переміщення через кордон України 43 картин усесвітньо відомих художників. Натомість 26 травня Порошенко відкрив виставку цих же картин у Музеї Гончара.

Як зазначає видання, Порошенко пояснив, що з кожною картиною виставлена митна декларація, яка підтверджує законність ввезення кожної з них.

Тоді представники Держбюро розслідувань приїхали в музей Івана Гончара, щоб вручити повістку на допит Петру Порошенку та провести «слідчі дії». У ДБР заявляли, що адміністрація музею та інші особи перешкоджали слідчим діям.

У той день повістку Петру Порошенку вручили через його дружину Марину Порошенко.

Крім того, адвокат Порошенка Ігор Головань пояснив, чому п’ятий президент не прийшов на допит. Він зазначив, що, за законом, виклик до слідчого не може відбуватися у форматі відеозвернення.

Як повідомляв Львівський портал, у Музеї Івана Гончара в Києві заявили, що 26 травня  працівники Державного бюро розслідувань увірвалися у будівлю, зламавши вхідні двері. Якраз в цей день відбувалася презентація для преси колекції картин родини Порошенків.

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