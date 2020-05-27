Влітку у Винниках запрацює ЦНАП

В липні у Винниках на вул. Галицькій, 12 запрацює ЦНАП. Ремонт будівлі обійшовся у 12 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Новий ЦНАП у Винниках – це будівля, площею 300,2 кв. м. Тут передбачено повний спектр надання адміністративних послуг. Також в цій будівлі планують розмістити центр «Джерело» і облаштувати простори для дітей та молоді. Роботу нового територіально підрозділу ЦНАП у Винниках забезпечуватимуть 10 адміністраторів

ЦНАП у м. Винники запрацює на вул. Галицькій, 12. Будівлю повністю відремонтували й обладнали, встановили меблі й обладнання. Зараз завершили ремонт даху будівлі, і до липня планують зробити фасад.

Загальна вартість облаштування ЦНАПу (ремонти і закупівля обладнання) становить понад 7 млн грн. Також ще близько 5 млн грн скерували на ремонт даху та фасаду.

Директорка департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентина Бартошик розповіла, що вся будівля буде переоблаштована під суцільний простір для того, щоб люди могли отримувати адміністративні і соціальні послуги.

«Ми дотримуємося стандарту, за яким працюють всі ЦНАП Львова – тобто весь перелік послуг є однаковим. Але особливістю ЦНАП, які ми облаштовуємо за межами міста, є спільне поєднання соціальних послуг і послуг, які надають органи місцевого самоврядування», – зазначила Валентина Бартошик.

Львівський портал повідомляв, що нещодавно у Брюховичах також спорудили ЦНАП. Будівництво обійшлося у 9,2 млн грн, всі роботи тривали півтора року.

Фото: ЛМР