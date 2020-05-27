На переробку відправили першу партію зібраних львів'янами органічних відходів

У Львові на компостувальний майданчик, що на вул. Пластовій, 13, вивантажили першу партію органічних відходів, яку зібрали мешканці ОСББ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначають у ЛКП «Зелене місто», компост, що утвориться з відходів, всі охочі зможуть взяти безкоштовно для потреб свого господарства.

«Перша порція органічних відходів, які зібрали мешканці ОСББ, відправилася на компостування. Якщо ви бачите біля свого будинку невеличкий коричневий контейнер із написом «Органіка», не проходьте повз і приносьте у нього харчові відходи, які накопичуються у вас вдома. Адже саме вони стають одним з компонентів компосту, який «готується» у наших спеціальних контейнерах на вул. Пластовій, 13», – зазначено у повідомленні ЛКП «Зелене місто».

Відтак приблизно за два місяці буде готовий новий компост, який можуть використовувати львів’яни.

Нагадаємо, ЛКП «Зелене місто» розпочало у Львові пілотний проєкт із окремого збору та вивезення органічних відходів. Так, на кількох вулицях міста встановили спеціальні коричневі контейнери, відходи з яких потраплятимуть на компостування на майданчик, що на вулиці Пластовій, 13.

У спеціальні коричневі баки можна викидати такі відходи: залишки сирих овочів і фруктів; шкаралупу сирих яєць; заварку від чаю; скошену траву; зів’ялі квіти; опале листя.

Водночас у контейнер не можна викидати: пакети для сміття, кульки, тетрапак тощо; оцет, олію, сік, молоко; кістки, м’ясо, рибу; сир, йогурт, масло; готові продукти (варені, смажені) такі як каші, картопля тощо.

Додамо, на вул. Пластовій, 13 облаштували спеціальний майданчик, на якому розміщують компост, що утворився із харчових і садових відходів. Так, як зазначають у ЛКП «Зелене місто», у межах пілотного проекту всі охочі мають змогу безкоштовно взяти добриво для потреб свого господарства.