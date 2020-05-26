На Львівщині судитимуть юнака, який незаконно добував пісок із річки Стрий

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 22-річного хлопця, якого спіймали на незаконному видобутку піщано-гравійної суміші з річки Стрий. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Слідство встановило, що інцидент стався 30 квітня неподалік села Верчани Стрийського району. 22-річний місцевий мешканець видобував піщано-гравійну суміш із русла річки Стрий, не маючи при цьому спеціального дозволу на користування надрами.

Хлопець завантажив цілу вантажівку піску для власних потреб та покинув місце злочину. Однак його спіймали поліцейські.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.240 (порушення правил охорони або використання надр) КК України. Чоловіку вже оголосили підозру і він свою вину визнав.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт із угодою про визнання винуватості.

На порушника чекає штраф від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.