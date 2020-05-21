За незаконний видобуток корисних копалин судитимуть 21-річного мешканця Стрийщини

Слідчі повідомили про підозру 21-річному хлопцю, який причетний до незаконного видобутку корисних копалин на на березі річки Стрий. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зокрема, 30 квітня неподалік села Верчани працівники патрульної поліції зупинили автомобіль «САЗ-3503» з вантажем піщано-гравійної суміші. Документів на вантаж, зокрема корисні копалини, водій не мав. Правоохоронці встановили, 21-річний місцевий мешканець незаконно видобув піщано-гравійну суміш на березі річки Стрий.

20 травня слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін до двох років. Досудове розслідування триває.

Фото: поліція