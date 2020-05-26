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Коронавірус у підрозділах ООС. Штаб повідомив про перший випадок інфікування

Соломія Головіна

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У поліцейського зі складу Операції об’єднаних сил підтверджено випадок захворювання COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

Встановлено, що правоохоронець виконував завдання на одному з блокпостів в Донецькій області. Хворий наразі перебуває в інфекційному відділенні медичного закладу під наглядом лікарів. Зазначається, що стан його здоров’я – задовільний.

Всі, хто контактував з ним протягом останнього часу,  ізольовані, а в службових приміщеннях проведена дезінфекція. Також контактні особи пройшли медичний огляд та тестування на COVID-19.

«Командування Об’єднаних сил вживає усі необхідні заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції у військових колективах», – наголошується у інформації зі штабу.

Як відомо, станом на ранок 26 травня в Україні коронавірус виявили уже у 21 584 людей. За останню добу діагноз підтвердився у 339 осіб.

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