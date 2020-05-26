Коронавірус у підрозділах ООС. Штаб повідомив про перший випадок інфікування

У поліцейського зі складу Операції об’єднаних сил підтверджено випадок захворювання COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Встановлено, що правоохоронець виконував завдання на одному з блокпостів в Донецькій області. Хворий наразі перебуває в інфекційному відділенні медичного закладу під наглядом лікарів. Зазначається, що стан його здоров’я – задовільний.

Всі, хто контактував з ним протягом останнього часу, ізольовані, а в службових приміщеннях проведена дезінфекція. Також контактні особи пройшли медичний огляд та тестування на COVID-19.

«Командування Об’єднаних сил вживає усі необхідні заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції у військових колективах», – наголошується у інформації зі штабу.

Як відомо, станом на ранок 26 травня в Україні коронавірус виявили уже у 21 584 людей. За останню добу діагноз підтвердився у 339 осіб.