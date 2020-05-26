До кінця грудня частина Личаківської буде непроїзною

Зі середи, 27 травня, частину вулиці Личаківської закривають на капремонт. Через це ділянка від вул. Букової до межі міста буде непроїзною аж до кінця грудня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

На вул. Личаківській ремонтуватимуть ділянку від вул. Букової і аж до Винників. Всі роботи розпочнуться у середу вранці, 27 травня. Їх виконує ТзОВ «Автомагістраль-Південь».

Завершити капремонт цієї ділянки вул. Личаківської планують до кінця 2020 року, відтак проїзд буде обмежено до вечора 30 грудня.

Об’їзд відбуватиметься відповідно до затвердженої тимчасової схеми руху:

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Нагадаємо, ремонт частини Личаківської (від вул. Букової до Винників) обійдеться у Львову у понад 160 млн грн. Через ці роботи маршрутка №40 курсуватиме за новою схемою.