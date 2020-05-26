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До кінця грудня частина Личаківської буде непроїзною

Наталя Дуляба

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Зі середи, 27 травня, частину вулиці Личаківської закривають на капремонт. Через це ділянка від вул. Букової до межі міста буде непроїзною аж до кінця грудня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

На вул. Личаківській ремонтуватимуть ділянку від вул. Букової і аж до Винників. Всі роботи розпочнуться у середу вранці, 27 травня. Їх виконує ТзОВ «Автомагістраль-Південь».

Завершити капремонт цієї ділянки вул. Личаківської планують до кінця 2020 року, відтак проїзд буде обмежено до вечора 30 грудня.

Об’їзд відбуватиметься відповідно до затвердженої тимчасової схеми руху:

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Нагадаємо, ремонт частини Личаківської (від вул. Букової до Винників) обійдеться у Львову у понад 160 млн грн. Через ці роботи маршрутка №40 курсуватиме за новою схемою.

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