На Личаківській стартує капітальний ремонт. Автобус №40 змінить схему руху

У середу, 27 травня, у Львові починають капітальний ремонт вул. Личаківської на ділянці від вул. Букової до межі міста. У зв’язку з цим відбудуться зміни у русі маршруту № 40. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Капітальний ремонт вул. Личаківської є важливим і масштабним. Однак, на час ремонтних робіт громадський і приватний транспорт змушений буде об’їжджати цей відрізок дороги», – повідомив прессекретар ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль.

За інформацією управління транспорту, на період проведення ремонтних робіт схему руху міського автобусного маршруту № 40 буде змінено. Автобуси маршруту курсуватимуть за такою схемою: м. Винники (вул. Кільцева) – вул. Ак. Сахарова – вул. Івасюка – с. Лисиничі – вул. Тракт Глинянський – вул. Личаківська, а далі за маршрутом.

Роботи на вул. Личаківській буде виконувати ТзОВ «Автомагістраль-Південь». Загальна їх вартість становить 160,3 млн грн.

Проєктом передбачено капітальний ремонт дорожнього одягу, будівництво каналізаційного колектора, реконструкцію дощового каналізаційного колектора. Також передбачається влаштування нових тротуарів, велосипедних смуг, нових зупинок громадського транспорту та доведення до нормативних параметрів існуючих. Для безперешкодного і зручного пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями, проєктом передбачено пониження бортового каменю, позначення наближення до пішохідного переходу та посадкових майданчиків плиткою з тактильним покриттям.