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Правоохоронці викрили аноніма, який «замінував» лікарню у Стрию

Соломія Головіна

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Правоохоронці викрили 38-річного зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування лікарні у Стрию. Тепер чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як відомо, анонімне повідомлення про замінування Стрийської районної лікарні  надійшло сьогодні, 25 травня, близько 02.30 год.  в оперативно-диспетчерський відділ служби «103».
За вказаною адресою працювали експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб поліції Львівщини, а також слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці ретельно обстежили приміщення медзакладу та прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що в оперативно-диспетчерський центр телефонував 38-річний мешканець Стрийського району.

«У результаті його протиправних дій була поставлена під загрозу громадська безпека, а також здійснено відволікання фахівців екстрених служб від виконання службових обов’язків», – наголошують у прокуратурі Львівщини.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від двох до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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