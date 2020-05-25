ОСТАННІ НОВИНИ

Анонім повідомив про замінування Стрийської районної лікарні

Вероніка Рой

|

У понеділок вночі, 25 травня, невідомий повідомив про замінування Стрийської районної лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Повідомлення про замінування Стрийської районної лікарні, що у м. Стрий на вул. О. Басараб, 15, на телефон оперативно-диспетчерської служби «103» надійшов близько 02:00 год.

На місці події працювали сили та засоби цивільного захисту міста та району. О 05:15 год. було завершено обстеження приміщення лікарні. Інформація про наявність вибухового пристрою не підтвердилася, евакуаційні заходи не здійснювалися.

Наразі проводяться заходи по встановленню особи, яка надала неправдиву інформацію.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями
Наталя ДУЛЯБА
Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями

Незважаючи на послаблення карантину, у Львові не меншає хворих на коронавірус. Більше того, саме Львів є найбільшим епіц...

Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині
Вероніка РОЙ
Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині

Допоки увага усього світу прикута до подолання коронавірусу, Україна залишається європейським лідером із поширення тубер...

Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт
Соломія ГОЛОВІНА
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт

Після ухваленого урядом пом’якшення карантину з 11 травня Львів почав прокидатися з двомісячної карантинної сплячки: пос...

Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців
Анастасія ПИЖ
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців

Компроміс із боку уряду, який під тиском фермерів зважився на відкриття продовольчих ринків, не дав бажаного результату....

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...