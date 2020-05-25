Анонім повідомив про замінування Стрийської районної лікарні

У понеділок вночі, 25 травня, невідомий повідомив про замінування Стрийської районної лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Повідомлення про замінування Стрийської районної лікарні, що у м. Стрий на вул. О. Басараб, 15, на телефон оперативно-диспетчерської служби «103» надійшов близько 02:00 год.

На місці події працювали сили та засоби цивільного захисту міста та району. О 05:15 год. було завершено обстеження приміщення лікарні. Інформація про наявність вибухового пристрою не підтвердилася, евакуаційні заходи не здійснювалися.

Наразі проводяться заходи по встановленню особи, яка надала неправдиву інформацію.