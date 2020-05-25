Очільник МОЗ розповів, коли в Україні можуть дозволити проведення концертів

Дозволити проводити концерти в Україні поки що неможливо, ближче до 22 червня зможуть розглянути питання такого пом’якшення карантину. Про це Львівському порталу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 25 травня, передає УП.

Міністра запитали, коли дозволять проводити концерти і чи відбудеться концерт Ленні Кравіца, призначений на 13 червня.

«13 червня навряд чи, це неможливо. Виходячи з нашої постанови щодо карантину на території країни, який продовжено до 22 червня, проведення масових заходів не передбачене на таких етапів, які у нас є сьогодні або тому етапі, який у нас буде з 1 червня чи після 10 червня.

Ми можемо про це говорити ближче до 22 червня – як саме, в який спосіб можна дозволити великі заходи, в які строки і за яких умов», – зазначив Максим Степанов.