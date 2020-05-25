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На Сколівщині висадили більше 5 га лісу

Наталя Дуляба

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На території Сколівських Бескидів посадили майже 7000 молодих дерев. До висадки долучились благодійники, місцева влада та небайдужі жителі. Про це Львівському порталу повідомили в Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

 

Майже 7000 сіянців сосни та модрини висадили на Сколівщині в урочищі «Погар». Територію вибрали неспроста: тут взимку пройшов сильний буревій, який знищив дерева, повидиравши їх із коренем із землі.

Саджанці власним коштом придбали благодійники. Всіх їх висадили у 24 кварталі Головецького лісництва в урочищі «Погар». Площа сягнула 5,3 га. До висадки долучились місцева влада, жителі, благодійники і небайдужі громадяни. Участь в ініціативі взяв й військовий Назар Опришко – Народний Герой України.

«У Славському лісовому господарстві дієвою є практика, коли до садіння лісу долучаються усі, хто не на словах, а на ділі дбає про майбутнє Сколівських Бескидів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у березні за одну добу на Львівщині збиралися висадити 250 000 нових дерев.

Фото: ЛОУМЛГ

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