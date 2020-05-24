У 2019 році у дитсадках Львівщини на 100 місць припадало 124 дитини

У 2019 році у Львівській області на 100 місць у закладах дошкільної освіти припадало у середньому 124 дітей, з них у містах – 142, у селах – 84. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

За даними управління статистики, на кінець 2019 року у Львівській області функціонувало 825 закладів дошкільної освіти, які відвідували 72,1 тисяч дітей.

За попередніми даними, у 2019 році заклади дошкільної освіти відвідувало 52% дітей віком від 1 до 6 років. Охоплення дітей дошкільною освітою у міській місцевості становило 71%, у сільській місцевості – 29%.

88,3 % в області дітей, які відвідували заклади дошкільної освіти – віком 3 роки і старші, 11,6% – від 2 до 3 років, 0,1% – 102 дитини– від 1 до 2 років. Серед вихованців закладів дошкільної освіти налічувалось 76 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 567 дітей з інвалідністю.

Вихованням та навчанням дошкільнят займались 7,7 тисяч педагогічних працівників, з яких 5,1 тисяч – вихователі. Серед педагогів закладів дошкільної освіти області 98,2% – жінки.

До слова, станом на 6 травня у дитсадках Львова було вільних 524 місця. З їх переліком можна ознайомитися тут.