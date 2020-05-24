Як у Львові працюватимуть готелі в умовах пандемії: протокол

У Львові розробили протокол роботи готелів в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції. Зокрема, передбачається обов’язковий температурний скринінг як відвідувачів, так і працівників, дезінфекція приміщень тощо. Про це Львівськму порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань, очільниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у м. Львові Галина Слічна, вже є розроблені привила роботи для готелів в умовах пандемії.

«Згідно з постановою Кабміну, готелі будуть відкриватися без ресторанів, які в них розміщені. Передбачено температурний скринінг, дезінфекція приміщень, чітке розуміння проведення прийому відвідувачів, які будуть поселятися.Усі правила ми напрацювали спільно з власниками готелів, однак їх відкриття буде залежати від реальної ситуації із захворюваністю», – зазначила Галина Слічна.

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У протоколі діяльності готелів повідомляється, що під час роботи повинно бути передбачено вимірювання тіла працівників кожні 4 години не менше двох разів на день. Працівники мають бути у масках, рукавицях та змінювати їх кожні 2 години. Також рекомендовано позмінну роботу для персоналу. Відвідувачам обов’язково вимірюватимуть температуру. Поселення більше 1 особи в багатомісний номер можливий після підписання відвідувачами окремої згоди.

Зазначимо, в Україні черговий етап пом’якшення карантину почався 22 травня. Втім 22 травня обласна комісія ТЕБ і НС вирішила продовжити на Львівщині карантин до 29 травня. Причиною цьому стала невтішна динаміка захворюваності на COVID-19. У МОЗ вже повідомляли, що Львівська область не відповідає критеріям для переходу на другий етап послаблення карантинних обмежень.

Відтак дитсадки і громадський транспорт у Львові та області ще не запрацюють щонайменше до 29 травня. Також заборонена робота закладів громадського харчування (лише формат «на виніс» та літні майданчики), фітнес-центрів, розважальних установ, музеїв (виняток – музеї просто неба), громадського транспорту.