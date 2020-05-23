Львівщину накриє дощами

У неділю, 24 травня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду та дощі. Опадів слід чекати й на початку наступного тижня. Про це Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

В неділю вночі температура повітря становитиме 6-8 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься максимум до позначки +14°C. Вітер західний, 3-8 м/с.

Хмарно. Дощі.

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Дощі не припиняться на Львівщині й з понеділка, 25 травня. За попередніми прогнозами синоптиків, опади припиняться у четвер, 28 травня. Температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла.