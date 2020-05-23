Львів попрощався із військовим Сергієм Тимощуком, якого шість років вважали зниклим безвісти

Сьогодні, 23 травня, Львів попрощався із захисником Луганського аеропорту Сергієм Тимощуком, який загинув ще 31 серпня 2014 року. Втім лише нещодавно бойовики передали Україні останки 18-річного Героя. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

18-річний Сергій Тимощук загинув ще 31 серпня 2014 року, захищаючи Луганський аеропорт. Майже шість років поспіль військового вважали зниклим безвісти, втім у лютому цього року сепаратисти передали Україні останки Героя. Їх вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК-експертизи.

Сьогодні, 23 травня, у День Героїв, Львів попрощався із Сергієм Тимощуком. Прощання відбулося у Львівській військовій частині А0284 (80 аеромобільна бригада), де служив десантник.

Поховають останки Сергія Тимощука у місті Славута Хмельницької області, звідки він родом.

Громада Львова висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та усім, хто знав Героя.

Зазначимо, що Сергій Тимощук народився 16 вересня 1995 року. Проходив військову службу за контрактом у 80-й окремій аеромобільній бригаді на посаді номера обслуги гаубично-артилерійського дивізіону. Загинув 31 серпня 2014 року в боях з російсько-терористичними угрупованнями під час оборони Міжнародного аеропорту «Луганськ».

Майже шість років Сергія Тимощука вважали безвісти зниклим. Наприкінці літа 2014 року військовослужбовець перестав виходити на зв’язок, перебуваючи в районі проведення АТО в Луганському аеропорту.

У лютому 2020 року останки солдата Сергія Тимощука сепаратисти передали Україні.

Фото: ЛМР