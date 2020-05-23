Україна відзначає Свято Героїв

Сьогодні, 23 травня, українці святкують День Героїв – свято, встановлене на честь борців за волю України. Про це повідомляє Львівський портал.

День Героїв або Свято Героїв – свято, яке щороку відзначають в Україні, аби вшанувати пам’ять борців за волю нашої держави: лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, гайдамаків, опришків, Січових стрільців, воїнів армії УНР, ОУН-УПА, а також Героїв Небесної Сотні та сучасної російсько-української війни.

Це свято – день пам’яті всіх українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України, це свято величі духу українських вояків та є символом незламності української нації.

День Героїв був започаткований ще у 1941 році під час Другого великого збору Організації Українських Націоналістів, адже саме в травні загинули одні з найвидатніших провідників України: Микола Міхновський, Симон Петлюра, Євген Коновалець.

Спочатку свято відзначали вшануванням пам’яті полеглих Героїв хвилиною мовчання, молитвою та складанням присяги новими членами ОУН.

Після 1991 року свято почало набувати популярності, особливо на Західній Україні. Щорічно у цей день представники влади та місцевого самоврядування, громадських і молодіжних організацій проводять урочисту ходу до пам’ятників, меморіалів та могил Героїв України та громадські віча.

Наразі День Героїв не є державним святом, втім національно-патріотичні організації неодноразово наполягали на необхідності цього.