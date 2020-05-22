Україна подає до Морського трибуналу ООН докази проти Росії

Україна підготувала для Міжнародного трибуналу ООН меморандум, пояснення із доказовими матеріалами, у процесі проти РФ за Конвенцією ООН з морського права. Меморандум 22 травня під час онлайн-брифінгу підписав заступник глави МЗС Євген Єнін, який є агентом України у міжнародних справах проти Росії, передає Європейська правда.

Справа стосується захоплення українських моряків і трьох українських суден Росією у Керченській протоці в листопаді 2019 року. Меморандум та супровідні матеріали будуть передані в оцифрованому вигляді.

«Сьогодні ми передаємо нашу розгорнуту правову позицію на розгляд міжнародного трибуналу… Факти, зображення, докази і юридична позиція – все тут системно викладено», – заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

«Ми не прагнемо помсти, ми прагнемо справедливості. І ми цієї справедливості будемо добиватися усіма доступними для нас засобами… Росія має відповісти за порушення Конвенції ООН з морського права, за утримання протягом 9 місяців наших моряків і протягом 11 місяців наших кораблів», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію звільнити українських моряків і передати Україні українські судна. Це рішення Росія мала виконати до 25 липня 2019 року.

Львівський портал повідомляв, що 7 вересня 2019-го українські моряки та українські політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух та інші, в результаті великого обміну полонених повернулися додому.